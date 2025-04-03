Arsenal'e kötü haber! Gabriel, sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Geçen salı günü Fulham'a karşı oynanan maçta Gabriel Magalhaes, hamstring sakatlığı yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. Gabriel, önümüzdeki günlerde hamstring sakatlığından dolayı cerrahi müdahale geçirecek ve hemen iyileşme ve rehabilitasyon programına başlayacak. Hedef, gelecek sezonun başlangıcına hazır olması olacak.
30 MAÇIN 28'İNE 11 BAŞLADI
Brezilyalı defans oyuncusu, Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı 30 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı.
ARSENAL, İKİNCİ SIRADA
Arsenal, Premier Lig'de 61 puanla lider Liverpool'un 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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