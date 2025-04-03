Arsenal'e kötü haber! Gabriel, sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Geçen salı günü Fulham'a karşı oynanan maçta Gabriel Magalhaes, hamstring sakatlığı yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. Gabriel, önümüzdeki günlerde hamstring sakatlığından dolayı cerrahi müdahale geçirecek ve hemen iyileşme ve rehabilitasyon programına başlayacak. Hedef, gelecek sezonun başlangıcına hazır olması olacak.