Arsenal'i deviren Newcastle United finale yükseldi

Haber Merkezi
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United, Arsenal'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jacob Murphy ile 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
İlk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Newcastle United, bu sonuçla birlikte adını finale yazdırdı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak.
Eşleşmedeki ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.
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