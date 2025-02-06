Arsenal'i deviren Newcastle United finale yükseldi
Haber Merkezi

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United, Arsenal'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jacob Murphy ile 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

İlk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Newcastle United, bu sonuçla birlikte adını finale yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak.

Eşleşmedeki ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

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Göktürk Sönmez
Editor