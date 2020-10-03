Arsene Wenger: Guardiola'yı reddettim

Fransız teknik adam Arsene Wenger, zamanında Manchester United ve Pep Guardiola'yı reddettiğini açıkladı.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra FIFA Gelişim Direktörü olan Arsene Wenger, zamanında Manchester United'ı çalıştırma teklifini reddettiğini açıkladı.

Arsenal efsanesi, TheTimes gazetesine verdiği röportajda, "Manchester United bana takımı yönetmem için teklifte yaptı" itirafında bulundu.

"GUARDIOLA'YI ALAMAZDIM"

Fransız çalıştırıcı Wenger, Pep Guardiola'nın futbolculuk döneminde Arsenal'de oynamak için İngiltereye gittiğini söyledi.



"Guardiola, futbolculuk döneminde İngiltere'ye evime geldi ve Arsenal'da oynama olasılığını sordu" diyen Wenger, "O dönemde takımımda Patrick Vieira ve Gilberto Silva vardı. Onu alamazdım." diyerek Guardiola'yı reddetmek zorunda kaldığını söyledi.



