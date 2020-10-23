Arteta: Mesut Özil konusunda vicdanım rahat

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in Premier Lig kadrosundan çıkarılmasına ilişkin konuştu. Arteta, "Bu sadece bir futbol kararı" diyerek vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Arsenal'de Mesut Özil'in önce Avrupa, daha sonra ise lig kadrosundan çıkarılması İngiliz ekibinde gündemin bir numarası haline geldi.

"VİCDANIM RAHAT"

Topçular'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rapid Wien maçı öncesi soruları yanıtlayan Mikel Arteta, kararının arkasında olduğunu ve tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyledi; "Herkes hissetiklerini söylemekte özgür. Ben kedi adıma ne diyebilirim? Bu sadece bir futbol kararı ve bu konuda vicdanım rahat çünkü onuna çok açık konuştum. Onunla sıkı bir iletişimim oldu, birbirimizden ne bekleyeceğimizi iyi biliyoruz. Onun da herkes gibi kendini gösterme fırsat oldu. Kadrodan üç kişiyi çıkarmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu hiçbir zaman hoş değil. Ama herkesin gözünün içine bakıp bunu rahatça söyleyebildiğimi belirtmem lazım. Mesut hakkında da böyle hissediyorum çünkü kulübe geldiğimden beri onuna çok açık konuştum.

Dürüst olmak gerekirse tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Oyunculardan en iyi şekilde yararlanacak kişi ben olmalıyım. Bu sorumluluk bana ait ve tekrar ediyorum, bunun herhangi bir davranışla veya ücret kesintileri gibi basında okuduğum şeylerle alakası yok. Bu doğru değil, bu beni kararım."

Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin maaşıyla takımın en çok kazanan oyuncusu konumundaki Mesut Özil, son olarak 7 Mart'ta resmi bir maçta süre almıştı.

Bu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncu, Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gol attı.