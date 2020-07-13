Arteta, Özil'in geleceği konusunda sessizliğini koruyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Tottenham mağlubiyeti sonrası gelen Mesut Özil sorularını yanıtladı.

Mikel Arteta, Mesut Özil'in takımdaki geleceği konusunda sessizliğini koruyor.

Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham'a karşı oynanan mücadelede Mesut Özil'i kadroya dahil etmeyen Arteta, Alman futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak, "Mesut'un durumu geçtiğimiz haftalardan farklı değil. Her şeyin kontrolümüz altında olduğunu söyledik. Başka söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YA DA ABD'YE GİDECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; uzun süredir Arsenal'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erdikten sonra yalnızca Türkiye'ye ya da Amerika'ya gitmeyi planladığı öne sürüldü.