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    AS: Inter, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı

    2021'in Nisan ayında 12 kurucu kulüp tarafından ilan edilen Avrupa Süper Ligi bir kez daha futbolun gündeminde. Ancak İtalyan ekibi Inter de organizasyondan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 16:58
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    AS: Inter, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı

    Nisan 2021'de 12 kurucu kulübün ortak açıklamasıyla ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi kısa süre içinde tepkilerin odak noktası olmuş ve plan rafa kalkmıştı.

    Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un öncülük ettiği projenin yankıları yeniden yükseliyor. Juventus'un patronu Andrea Agnelli, futbolun reformlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak Süper Lig projesinin ortadan kalkmadığını hatırlattı.

    Financial Times'ın Londra'daki spor panelinde konuşan Andrea Agnelli, 12 kulübün 150 sayfalık bir sözleşme imzaladığını ve tüm kulüplerin buna göre hareket etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

    AS: Inter, Avrupa Süper Ligi nden ayrıldı #1

    "AYRILAN KULÜP INTER"

    Agnelli, "150 sayfalık bir sözleşmeye imza atan 12 kulüp var ve bu kontrat 11'ini hala kapsıyor." sözleriyle bir kulübün projedenayrıldığını doğrulamıştı.
    Bu kulübün İtalyan devi Inter olduğu ortaya çıktı.

    AS gazetesinin haberine göre Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldı.

    Inter turnuvaya dahil olurken projeden ayrılmalarına müsade eden özel bir madde vardı. Inter'in projeden neden ayrıldığı bilinmezken bu durum kulüp patronlarının gelecekte takımı satma ihtimaliyle ilişkilendirildi.

    Inter'in projeden ayrılmasını sağlayan özel madde diğer 11 kulübü kapsamıyor. Diğer kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını duyursalar Agnelli'nin açıklamalarına göre sözleşmeye bağlılıkları devam ediyor.

    Avrupa Süper Ligi konusunda mutabakata varan ve ortak sözleşme imzalayan kulüpler şu şekilde: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham.

    AS: Inter, Avrupa Süper Ligi nden ayrıldı #2


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