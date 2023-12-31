Aston Villa, Burnley'i son dakikalarda yıktı Aston Villa, Premier Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Burnley'i 89. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Aston Villa, Burnley'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lük skorla kazanmayı başardı.

Aston Villa'nın gollerini 28'de Leon Bailey ve 42'de Moussa Diaby ve 89'da Douglas Luiz (P) atarken Burnley'in sayılarını 30'da Zeki Amdouni ve 71'de Lyle Foster kaydetti.

Burnley'de, Sander Berge 56. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zaniolo oynamadı

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo maçta süre bulamadı.

Bu galibiyetle puanını 42'ye yükselten Aston Villa ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek.

11 puanda kalan Burnley ise Luton Town'ı konuk edecek.