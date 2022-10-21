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Aston Villa, Fatih Terim'le mi ilgileniyor
- 21.10.2022 - 18:30
- Güncelleme : 21.10.2022 - 19:28
Ensonhaber.com Spor Servisi Özel Haber
Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran ve sonraki dönemde başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için Premier Lig ekibi Aston Villa'nın deneyimli çalıştırıcıyı takımdan ayrılan Steven Gerarrd yerine takımın başına getirmek istediği konuşuluyor.
İddialar gerçeği yansıtmıyor
Türk basınında bir anda ortaya çıkan 'Daily Mail'in haberine göre; Aston Villa Fatih Terim'i istiyor' haberleri üzerine Ensonhaber.com Spor Servisi olarak konuyu derinlemesine araştırdık.
İngiliz basınında söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir haber yer almıyor.
Aston Villa, Fatih Terim ile görüşecek
Daily Mail'in haberine göre; Aston Villa, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile görüşecek.
Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını açıklayan İngiliz ekibinin tecrübeli ve takım üzerinde otoritesi etkili olabilecek bir teknik adamla çalışmak istediği kaydedildi.
Gerrard, sadece 2 galibiyet alabildi
Steven Gerrard döneminde Aston Villa, Premier Lig'de 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Aston Villa İngiltere Premier Lig'de sadece 9 puan toplayabildi.