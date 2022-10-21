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    Aston Villa, Fatih Terim'le mi ilgileniyor

    Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa'nın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ensonhaber.com olarak konuya açıklık getirdik.
    • 21.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 19:28
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    Aston Villa, Fatih Terim'le mi ilgileniyor

    Ensonhaber.com Spor Servisi Özel Haber

    Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran ve sonraki dönemde başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için Premier Lig ekibi Aston Villa'nın deneyimli çalıştırıcıyı takımdan ayrılan Steven Gerarrd yerine takımın başına getirmek istediği konuşuluyor.

    İddialar gerçeği yansıtmıyor

    Türk basınında bir anda ortaya çıkan 'Daily Mail'in haberine göre; Aston Villa Fatih Terim'i istiyor' haberleri üzerine Ensonhaber.com Spor Servisi olarak konuyu derinlemesine araştırdık.

    İngiliz basınında söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir haber yer almıyor.

    Aston Villa, Fatih Terim le mi ilgileniyor #1

    Aston Villa, Fatih Terim ile görüşecek

    Daily Mail'in haberine göre; Aston Villa, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile görüşecek.

    Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını açıklayan İngiliz ekibinin tecrübeli ve takım üzerinde otoritesi etkili olabilecek bir teknik adamla çalışmak istediği kaydedildi.

    Aston Villa, Fatih Terim le mi ilgileniyor #2

    Gerrard, sadece 2 galibiyet alabildi

    Steven Gerrard döneminde Aston Villa, Premier Lig'de 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Aston Villa İngiltere Premier Lig'de sadece 9 puan toplayabildi.

    Aston Villa, Fatih Terim le mi ilgileniyor #3


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