Aston Villa, Newcastle United'ı devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Aston Villa oldu.
ASTON VILLA, 4 GOLLE KAZANDI
Aston Villa'nın golleri 1. dakikada Ollie Watkins, 65. dakikada Ian Maatsen, 73. dakikada Dan Burn'ün kendi kalesine attığı gol ve 75. dakikada Amadou Onana'dan geldi.
Newcastle'ın tek golünü ise 18. dakikada Fabian Schar kaydetti.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 57'ye yükseltti.
Newcastle ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olarak 59 puanda kaldı.
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