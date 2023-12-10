Aston Villa sahasında tek golle kazandı

ensonhaber.com
Premier Lig'in 16. hafta maçında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 1-0 kazandı.
Zaniolo forma şansı bulamadı
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 7. dakikada John McGinn kaydetti.
Ev sahibi Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralık gelen Nicolo Zaniolo, karşılaşmada süre almadı.
Aston Villa zirve yarışına devam ediyor
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 35 puana yükselerek zirve yarışında iddialı duruma geldi. Arsenal ise 35 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki maçta Aston Villa, deplasmanda Brentford deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış