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    Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u gole boğdu

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u gole boğdu

    İngiltere Premier Lig'de sahasında geçen sezonun şampiyonu Liverpool'u ağırlayan Aston Villa, karşılaşmayı 7-2 gibi bol gollü bir skorla kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 23:10
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 23:10
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    İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Birmingham ekibi Aston Villa'nın ağırladığı Liverpool, karşılaşmada adeta gol yağmuruna tutuldu.

    SON ŞAMPİYONU 7-2 YENDİLER

    Ev sahibi ekip Aston Villa, geçen sezon 30 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Liverpool'u 7-2'lik skorla dağıttı..

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool u gole boğdu #1

    WATKİNS'TEN HAT-TRİCK

    Karşılaşmada Aston Villa'nın gollerini Ollie Watkins (4', 22', 39'), John McGinn (35'), Ros Barkley(55') ve Jack Grealish(66',75') attı.

    Liverpool'un gollerini Muhammed Salah(33'60') kaydetti.

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool u gole boğdu #2

    57 YIL SONRA TARİHİ HEZİMET

    Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool u gole boğdu #3

    Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool u gole boğdu #4

    Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.

    Aston Villa, son şampiyon Liverpool u gole boğdu #5

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