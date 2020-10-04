Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u gole boğdu

İngiltere Premier Lig'de sahasında geçen sezonun şampiyonu Liverpool'u ağırlayan Aston Villa, karşılaşmayı 7-2 gibi bol gollü bir skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Birmingham ekibi Aston Villa'nın ağırladığı Liverpool, karşılaşmada adeta gol yağmuruna tutuldu.

SON ŞAMPİYONU 7-2 YENDİLER

Ev sahibi ekip Aston Villa, geçen sezon 30 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Liverpool'u 7-2'lik skorla dağıttı..

WATKİNS'TEN HAT-TRİCK

Karşılaşmada Aston Villa'nın gollerini Ollie Watkins (4', 22', 39'), John McGinn (35'), Ros Barkley(55') ve Jack Grealish(66',75') attı.

Liverpool'un gollerini Muhammed Salah(33'60') kaydetti.

57 YIL SONRA TARİHİ HEZİMET

Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.

Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.