İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ın başında olan Steven Gerrard'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Liverpool efsanesi olan 41 yaşındaki Gerrard ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.





GERRARD'DAN İLK AÇIKLAMA

Premier Lig'e dönen genç teknik adam, "Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip bir kulüp, bu anlaşmadan gurur duyuyorum. Bana böyle ikonik bir futbol kulübünü yönetme fırsatı verdikleri için Rangers'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman kalbimde olacaklar." ifadelerini kullandı.



