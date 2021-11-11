Euro
11.411
1%
Dolar
9.9432
1.03%
Altın
595.31
1.53%
Borsa
1.638
0.87%
Bitcoin
652.828
-0.34%
BTXN Coin
21.90
-5.27%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı

    Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ın başında olan Steven Gerrard'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

    RESMEN AÇIKLANDI

    Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Liverpool efsanesi olan 41 yaşındaki Gerrard ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı #1

    GERRARD'DAN İLK AÇIKLAMA

    Premier Lig'e dönen genç teknik adam, "Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip bir kulüp, bu anlaşmadan gurur duyuyorum. Bana böyle ikonik bir futbol kulübünü yönetme fırsatı verdikleri için Rangers'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman kalbimde olacaklar." ifadelerini kullandı.

    Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir