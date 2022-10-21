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    Aston Villa, Steven Gerrard'ı kovdu

    Premier Lig'de zor günler geçiren Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ı kovduğunu resmen açıkladı.
    • 21.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:12
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    Aston Villa, Steven Gerrard'ı kovdu

    Aston Villa, kötü gidişin faturasını menajer Steven Gerrard'a kesti ve yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

    İngiliz ekibinin Fulham'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'la yolların ayrıldığı belirtildi. Gerrard'a kulübe verdiği emekler için teşekkür edilirken bir sonraki kulübünde ise başarı dileklerinde bulunuldu.

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    11 maçta 2 galibiyet aldı

    Aston Villa bu sezon, Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 2 galibiyet elde edebilmişti ve küme düşme potasından bir türlü uzaklaşamamıştı.

    Geçen yılın kasım ayında Rangers'dan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçen İngiliz teknik adam, takımının başında çıktığı 40 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

    Fatih Terim'le tartışmıştı

    Öte yandan Rangers'ı çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile eşleşen Steven Gerrard'ın, Fatih Terim'le yaşadığı tartışma da hafızalardaki yerini koruyor.

    Fatih Terim'in itiraz ettiği bir pozisyonun ardından Steven Gerrard, deneyimli hocaya "Çok itiraz ediyorsun." şeklinde bir tepki gösterdi ve tartışma başladı.

    İki teknik adam arasındaki tartışma bir süre devam etmişti.

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