Aston Villa taraftarları Ronaldo ile dalga geçti

Aston Villa taraftarları Ronaldo ile dalga geçti

Aston Villa'nın Manchester United'ı 3-1 yendiği mücadeleye Cristiano Ronaldo ile dalga geçen taraftarlar ve Portekizli futbolcunun rakip oyuncuyla yaptığı güreş damgasını vurdu.

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun karıştığı kavga ve rakip taraftarların dalga geçmesi damga vurdu.

Karşılaşma 3-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile devam ederken Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in bir pozisyonda birbirlerine girmesi maçın önüne geçti.

Manchester United'ın kenar ortası yapacağı sırada Ronaldo'yu engellemek isteyen Mings bir anda kendisini Portekizli yıldızla güreşirken buldu.

Ronaldo ayakta kaldı

Boğuşma sonunda Ronaldo, Mings'i yere düşürürken kendisi ayakta kaldı. Diğer futbolcuların ikilinin yanına gitmesiyle olay çok büyümeden sona erdi.

Öte yandan 90 dakika boyunca sahada etkili bir oyun sergileyemeyen Portekizli futbolcuyla, rakip taraftarların dalga geçtiği bir kare ise maça damgasını vurdu.

Sosyal medyada "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur." şeklinde yorumlar yapıldı.