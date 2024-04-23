Aston Villa'dan Unai Emery kararı: Sözleşmesi uzatıldı Premier Lig'in dev takımlarından Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktörü Unai Emery ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Emery yönetimindeki Aston Villa, bu sezon Premier Lig'de 34 maçta topladığı 66 puanla dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor. Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise bu sezon yarı finale yükseldi.

1.90 puan ortalaması tutturdu

Kasım 2022'de Aston Villa'nın başına geçen Emery, İngiliz ekibinin başında toplamda çıktığı 77 maçta 1.90 puan ortalaması yakaladı.