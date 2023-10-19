Aston Villa'dan Zaniolo kararı: Suçu olmadıkça kadro dışı kalmayacak Adı yasa dışı bahis olaylarına karışan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takım kampından çıkarılmıştı. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, pazar günü oynanacak West Ham maçında İtalyan oyuncuya şans verecek.

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Bahis soruşturması sebebiyle İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Nicolo Zaniolo'nun, Aston Villa'da aynı sorunu yaşamayacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; yasa dışı bahis soruşturması süren Zaniolo, pazar günü oynanacak West Ham maçında kadroda yer alacak.

"Her şey yakında açığa kavuşur"

Aston Villa yönetimi ve teknik heyetiyle konuşan İtalyan oyuncu, böyle bir suçu kabul etmediğini söyledi. Bununla birlikte Unai Emery'nin antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Zaniolo'ya kadroda yer vereceği belirtildi.

Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi, yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı. Bana bu kadarını anlattı. Poker ve balckjack gibi oyunları yasa dışı platformlarda yasak olduğunu bilmediği için oynamış olabilir. Her şey yakında açığa kavuşur.

9 maça çıktı

İtalyan yıldızın tablet ve telefonlarını inceleyen savcılık, oyuncu ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibiyle 9 maça çıktı.