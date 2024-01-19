Asya Kupası'nda Irak, 2-1 yendiği Japonya'nın serisini bitirdi

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Katar'da gerçekleştirilen 2023 Asya Kupası D grubu maçında, Irak ve Japonya milli takımları, Education City Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Iraklılar sokaklarda büyük sevinç yaşadı
Irak'ın, Japonya'yı 2-1 yenmesinin ardından başkent Bağdat'taki taraftarlar sevinç yaşadı.
Taraftarlar, araçlarla konvoy yaptı.
A Milliler'i yenen Japonya, Irak'a yenildi, galibiyet serisi bitti
Irak'a deplasmanda yenilen Japonya, daha önce A Milli Takımımızı da deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.
Böylece Japonya'nın 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Grubunda 2. galibiyetini alan Irak, 6 puanla 1., Japonya ise 3 puan ile 2. sırada.
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