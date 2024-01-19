Haberler



Dünyadan futbol



Asya Kupası'nda Irak, 2-1 yendiği Japonya'nın serisini bitirdi

Asya Kupası'nda Irak, 2-1 yendiği Japonya'nın serisini bitirdi 2023 Asya Kupası D grubu maçında Irak, Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Irak'ın bu galibiyeti, Japonya'nın 10 maçlik galibiyet serisini de sonlandırmış oldu..