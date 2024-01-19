Asya Kupası'nda Irak, 2-1 yendiği Japonya'nın serisini bitirdi
ensonhaber.com

Katar'da gerçekleştirilen 2023 Asya Kupası D grubu maçında, Irak ve Japonya milli takımları, Education City Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Iraklılar sokaklarda büyük sevinç yaşadı

Irak'ın, Japonya'yı 2-1 yenmesinin ardından başkent Bağdat'taki taraftarlar sevinç yaşadı.

Taraftarlar, araçlarla konvoy yaptı.

A Milliler'i yenen Japonya, Irak'a yenildi, galibiyet serisi bitti

Irak'a deplasmanda yenilen Japonya, daha önce A Milli Takımımızı da deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.

Böylece Japonya'nın 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Grubunda 2. galibiyetini alan Irak, 6 puanla 1., Japonya ise 3 puan ile 2. sırada.