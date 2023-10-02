Asya Şampiyonlar Ligi maçında Kasım Süleymani krizi: El-İttihad sahayı terk etti İran'ın Sepahan takımının Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi müsabakası, Suudi ekibin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.

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AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

El-İttihad sahaya çıkmadı, maç iptal edildi

İran devlet televizyonuna göre, stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi.

ifadelerine yer verildi.

Sepahan, AFC'ye şikayette bulunacak

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.

Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957'de İran'ın Kirman eyaletinde doğdu. 1979 İran Devrimi'nden sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı ve hızla yükseldi. 1998'de Kudüs Gücü Komutanı olarak atandı ve bu görevi 2020'deki ölümüne kadar sürdürdü.

Süleymani, İran'ın bölgesel politikalarında önemli bir rol oynadı. Irak, Suriye ve Lübnan'da Şii milisleri eğitti ve destekledi. DEAŞ'a karşı mücadelede de önemli bir rol oynadı.

Süleymani, ABD ve İsrail tarafından en çok aranan kişilerden biriydi. 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen bir drone saldırısında öldürüldü.

Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ile İran arasındaki gerilimi keskin bir şekilde artırdı. İran, Süleymani'nin intikamını almak için ABD'ye karşı bir dizi saldırı düzenledi.

Süleymani, İran'da bir kahraman olarak kabul ediliyor.