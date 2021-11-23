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    Asya Şampiyonlar Ligi'ni El-Hilal kazandı

    Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Pohang Steelers'ı yenen El-Hilal kupayı kazandı.
    • AA
    • 23.11.2021 - 23:52
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    Asya Şampiyonlar Ligi'ni El-Hilal kazandı

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan final maçında Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers karşı karşıya geldi.

    EL HİLAL 2-0 KAZANDI

    Karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin golüyle 1-0 önde kapatan El-Hilal, 63. dakikada Moussa Marega'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan da 2-0 galip ayrıldı.

    Asya Şampiyonlar Ligi ni El-Hilal kazandı #1

    GOMİS ASİST YAPTI

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, takımının ikinci golünün pasını verdi. Gomis, 85 dakika sahada kaldı.

    Asya Şampiyonlar Ligi ni El-Hilal kazandı #2

    EL-HİLAL, 4. KEZ ŞAMPİYON

    Suudi Arabistan temsilcisi, turnuvada 1991, 2000 ve 2019 yıllarının ardından dördüncü kez şampiyon oldu.

    Asya Şampiyonlar Ligi ni El-Hilal kazandı #3

    Asya Şampiyonlar Ligi ni El-Hilal kazandı #4

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