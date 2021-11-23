Asya Şampiyonlar Ligi'ni El-Hilal kazandı

Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Pohang Steelers'ı yenen El-Hilal kupayı kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan final maçında Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers karşı karşıya geldi.

EL HİLAL 2-0 KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin golüyle 1-0 önde kapatan El-Hilal, 63. dakikada Moussa Marega'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan da 2-0 galip ayrıldı.

GOMİS ASİST YAPTI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, takımının ikinci golünün pasını verdi. Gomis, 85 dakika sahada kaldı.

EL-HİLAL, 4. KEZ ŞAMPİYON

Suudi Arabistan temsilcisi, turnuvada 1991, 2000 ve 2019 yıllarının ardından dördüncü kez şampiyon oldu.