Atalanta, Bologna karşısında iki golle güldü

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İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 3. dakikasında Mateo Retegui'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 21. dakikada Mario Pasalic'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıda gelen gollerle Atalanta, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
SON DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Atalanta, 61 puanla ligde 3. sıraya yükseldi ve ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası galip geldi.
Bologna ise ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası kaybetti ve 57 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.
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