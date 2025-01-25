Atalanta, Como'ya 3 attı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Como ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Atalanta 3-1'lik skorla kazandı.
ATALANTA, DEPLASMANDA KAZANDI
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 56 ve 70'de Mateo Retegui kaydetti. Como'nun tek golünü ise 30'da Nico Paz attı.
Atalanta, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Como, 22 puanda kaldı.
ZANIOLO, FORMA GİYMEDİ
Nicolo Zaniolo, Atalanta'da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Torino'yu konuk edecek. Como, Bologna deplasmanına gidecek.
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