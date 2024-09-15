Atalanta, Fiorentina'ya şans tanımadı Atalanta, Serie A'nın 4. haftasında sahasında Fiorentina'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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İtalya Serie A'nın 4.hafta mücadelesinde Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Atalanta oldu.

TÜM GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Maçtaki gol perdesini 15. dakikada Fiorentina'dan Lucas Martinez Quarta açtı.

Atalanta bu gole 21. dakikada Mateo Retegui ile karşılık verdi.

Fiorentina tam 11 dakika sonra Moise Kean ile tekrar öne geçti.

Atalanta'nın cevabı gecikmedi 45. dakikada Charles De Ketelaere ile golü bulan Bergamo temsilcisi, 45+1'de Ademola Lookman ile öne geçti.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

ZANIOLO OYNAMADI

Atalanta'da Nicolo Zaniolo kadroda olmasına rağmen süre alamadı.

ATALANTA, PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 6'ye çıkardı. Fiorentina ise bu mağlubiyetle birlikte 3 puanda kaldı.

Atalanta, bir sonraki maçında Devler Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak. Fiorentina ise ligde Lazio'yu ağırlayacak.