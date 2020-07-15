Atalanta gözünü 100 gol barajına dikti

Ligde 93 gole ulaşan Atalanta, 100 gol barajına yaklaştı. Bergamo ekibinin önünde 5 maç kaldı.

Serie A'da 33. hafta sonunda 93 gole ulaşan Atalanta, 100 gol barajına çok yakın.

Bresica'yı 6-2 deviren Bergamo ekibi, kalan 5 maçta 7 gol atarsa 100 gole ulaşmış olacak. Peki bu gol sayısı Serie A'dda rekor mu? Hayır, tarihte 125 gollü Torino ve 118 gollü Milan da bulunuyor.

1940'lı yıllarda İtalya'da fırtına gibi esen Torino, 1946-47 sezonunda Serie A’yı 104 golle şampiyon olarak tamamlamıştı. Torino ekibi, ertesi sezon yeni bir rekor kırarak bu sefer 125 gol kaydetti ve şampiyonluğu bir kez daha elde etti.

REKOR 1948'DEN BERİ KIRILAMADI

1948'den bu yana da bu rekor kırılamadı. Ancak yaklaşanlar oldu. 1949-50 sezonunda Milan 118 gol atmıştı. Ancak kırmızı-siyahlılar o sezon ikinci olarak şampiyonluğu Juventus'a kaptırmıştı.

Son dönemde 100 gol barajına en çok yaklaşan takım ise 2016-17 sezonunda Napoli'ydi. Güney ekibi, o yıl Serie A’yı üçüncü bitirirken 94 gol atmayı başarmıştı.

Bergamo ekibi bu sezon Avrupa'nın da en golcü takımı olabilir.