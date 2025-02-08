Atalanta, Hellas Verona'ya fark attı

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İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Atalanta 5-0'lık skorla kazandı.

RETEGUI YILDIZLAŞTI, ATALANTA 5 ATTI

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 21, 25, 44 ve 56. dakikalarda Mateo Retegui, 37. dakikada Ederson kaydetti.

RETEGUI, TARİHE GEÇTİ

Mücadelede 4 gole imza atan ve gol krallığında zirvede yer alan Retegui, gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığındaki en yakın rakibi Moise Kean'e 5 gol fark attı.

Öte yandan 25 yaşındaki İtalyan yıldız, Atalanta tarihine ilk 24 maçta 20 gol atan ilk oyuncu oldu.

ATALANTA PUANINI 50 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 23 puanda kalan Hellas Verona ise 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Atalanta, Cagliari'yi konuk edecek. Hellas Verona ise Milan'a konuk olacak.