Atalanta, Napoli deplasmanında kazandı
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde lider Napoli ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Atalanta 3-0'lık skorla kazandı.

ATALANTA, 3 GOL KAZANDI

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikalarda Ademola Lookman ile 90+3'te Mateo Retegui attı.

NAPOLI, İKİNCİ KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından ligde ikinci yenilgisini alan Napoli, 25 puanda kaldı. Atalanta ise 22 puana yükseldi.

NAPOLI, INTER'E KONUK OLACAK

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek.

Atalanta, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart deplasmanına gidecek, ardından ligde Udinese'yi ağırlayacak.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor