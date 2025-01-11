Atalanta, Udinese engelini aşamadı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
ATALANTA, ART ARDA İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ
Bu maçla birlikte Atalanta, Serie A'da üst üste 2 maçta puan kaybederken ev sahibi Udinese ise 4 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.
ATALANTA, YERİNİ KORUDU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Atalanta 42 puanla 2. sıradaki yerini korurken Udinese 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış