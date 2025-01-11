Atalanta, Udinese engelini aşamadı
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

ATALANTA, ART ARDA İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu maçla birlikte Atalanta, Serie A'da üst üste 2 maçta puan kaybederken ev sahibi Udinese ise 4 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.

ATALANTA, YERİNİ KORUDU

Maçın ardından oluşan puan durumunda Atalanta 42 puanla 2. sıradaki yerini korurken Udinese 26 puanla 9. sırada bulunuyor.

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Emre Çalışkan
Editor