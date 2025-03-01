Atalanta, Venezia engelini aşamadı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Atalanta ile Venezia karşı karşıya geldi.
Atalanta'nın ev sahipliğinde Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR
Gasperini'nin ekibi Atalanta, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Atalanta, alınan beraberliğin ardından puanını 55'e yükseltti. Venezia ise puanını 18 yaptı.
ATALANTA, JUVENTUS'A KONUK OLACAK
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Juventus deplasmanına gidecek. Venezia, Como'ya konuk olacak.
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