Atalanta, Zaniolo'nun gol attığı maçta Roma'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, Atalanta'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorka kazanmayı başardı.

ZANIOLO GOLÜNÜ ATTI

Atalanta'nın gollerini 69. dakikada Marten de Roon ve 90. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 31 puana ulaşan ve 32 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdüren Atalanta, ligin bir sonraki maç haftasında Milan'ı konuk edecek.

13 puanda kalan Roma ise Lecce'yi ağırlayacak.