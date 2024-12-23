Atalanta'dan Nicolo Zaniolo açıklaması

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Atalanta'nın Empoli karşısında 3-2 kazandığı maçta Nicolo Zaniolo, sakatlanan Mateo Retegui'nin yerine 21. dakikada oyuna dahil oldu.

45. dakikada Ademola Lookman'a yaptığı asistle dikkat çeken Zaniolo, teknik direktör Gian Piero Gasperini'den övgüyle karışık mesaj aldı.

Gasperini, maç sonu açıklamasında Zaniolo’nun asistine dikkat çekerek, "O anda Lookman'a çok değerli bir pas verdi. Ancak sırtı kaleye dönük oynarken biraz zorlandı. Derinlik yaratma konusunda daha fazla çalışmalı. Forvet pozisyonunda oynamaya alışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Zaniolo’nun gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Gasperini, "Çok çalışkan ve istekli bir oyuncu. Bazı önemli goller attı. Bu maçtaki performansı da doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 17 maça çıkan Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Gasperini'nin bu sözleri, Zaniolo'nun ilerleyen maçlarda forvet pozisyonunda daha fazla şans bulacağının sinyalini verdi.