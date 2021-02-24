Atalantalı Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Atalanta'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Willy Ta Bi, yaşamını yitirdi.

2019 yılında Atalanta'ya transfer olan Fildişili oyuncu Willy Ta Bi, kansere yakalanınca futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Uzun bir süredir hastalıkla mücadele eden 21 yaşındaki oyuncu, hayata gözlerini yumdu.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Atalanta Kulübü yaptığı açıklamada, "Başkan Antonio Precassi ve tüm Atalanta ailesi, Willy Braciano Ta Bi'nin zamansız ölümünden ötürü derinden üzüldü." ifadelerine yer verdi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.