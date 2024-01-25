Athletic Bilbao, Barcelona'yı saf dışı bıraktı Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Barcelona'yı uzatmalara giden maçta 4-2 mağlup ederek tur biletini kaptı.

Detay Haber

İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Athletic Bilbao, Barcelona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip uzatmalara giden mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başararak yarı finale yükseldi.

Athletic Bilbao'nun gollerini 1'de Gorka Guruzeta, 49'da Oihan Sancet, 105+2'de Inaki Williams ve 120+1'de Nico Williams atarken Barcelona'nın sayılarını 26'da Robert Lewandowski ve 32'de Lamine Yamal kaydetti.

Girona elendi

Diğer bir çeyrek final müsabakasında Mallorca, konuk ettiği Girona'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Antonio Raillo'nun 10 kişi bıraktığı Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 21.'de Cyle Larin ile 28 ve 35'te Abdon Prats atarken Girona'nın sayılarını 68'de Cristhian Stuani ve 90+6'da Savio kaydetti.

Athletic Bilbao ve Girona'nın rakipleri önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.