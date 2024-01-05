Athletic Bilbao deplasmanda Sevilla'yı devirdi Athletic Bilbao, La Liga'nın 19. haftasında konuk olduğu Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mikel Vesga ve 76. dakikada Aitor Paredes kaydetti.

Marcao son dakikalarda oyuna girdi

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao maçın 80. dakikasında Adria Pedrosa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşen Athletic Bilbao ligdeki bir sonraki maçında Real Sociedad'ı konuk edecek.

16 puanda kalan Sevilla ise Alaves'i ağırlayacak.