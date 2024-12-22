Athletic Bilbao geriden gelip Osasuna'yı devirdi

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Osasuna, Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 31'de Gorka Guruzeta ile 74'te Alejandro Berenguer attı.
Osasuna'nın tek sayısını 25'te Lucas Torro kaydetti.
36 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından puanını 36 yapan Athletic Bilbao, ligdeki bir sonraki maçında Celta Vigo deplasmanına gidecek.
25 puanda kalan Osasuna ise Atletico Madrid'e konuk olacak.
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