Athletic Bilbao geriden gelip Osasuna'yı devirdi
Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Osasuna, Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 31'de Gorka Guruzeta ile 74'te Alejandro Berenguer attı.

Osasuna'nın tek sayısını 25'te Lucas Torro kaydetti.

36 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından puanını 36 yapan Athletic Bilbao, ligdeki bir sonraki maçında Celta Vigo deplasmanına gidecek.

25 puanda kalan Osasuna ise Atletico Madrid'e konuk olacak.

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Göktürk Sönmez
Editor