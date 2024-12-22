Haberler



Dünyadan futbol



Athletic Bilbao geriden gelip Osasuna'yı devirdi

Athletic Bilbao geriden gelip Osasuna'yı devirdi UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Athletic Bilbao, La Liga'nın 19. haftasında konuk olduğu Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.