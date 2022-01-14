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    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası'nda finalde

    İspanya'da futbol Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i geriden gelerek yenen Athletic Bilbao, adını finale yazdırdı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 02:53
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    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası'nda finalde

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

    MADRİD FELİX İLE ÖNE GEÇTİ

    İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Athletic Bilbao olsa da Madrid takımı 62. dakikada Portekizli Joao Felix'in kafa golüyle öne geçti.

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #1

    ALVAREZ SKORU EŞİTLEDİ

    Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Atletic Bilbao 77. dakikada Yeray Alvarez kafa vuruşundan gelen golüyle skora yeniden eşitliği getirdi.

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #2

    19'LUK WİLLİAMS, BASKLARA FİNALİ GETİRDİ

    Ataklarını attıran Bask takımı 81. dakikada 19 yaşındaki forveti Nicholas Williams'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #3

    FİNAL REAL MADRİD İLE 16 OCAK'TA

    Kupanın son şampiyonu olan Athletic Bilbao, dün oynanan diğer yarı final karşılaşmasında Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid ile finalde karşılaşacak.

    Son 3 yıldır 4'lü final formatında oynanan Süper Kupa'da final maçı 16 Ocak pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak.

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #4

    SÜPER KUPA'YI EN ÇOK KAZANANA BARCELONA

    İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #5

    Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupası nda finalde #6


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