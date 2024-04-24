Athletic Bilbao'da Iker Muniain ayrılıyor Iker Muniain, 2005'ten beri giydiği Athletic Bilbao formasını sezon sonu çıkaracağını açıkladı.

ensonhaber.com

Iker Muniain, 2005'te altyapısına girdiği ve 15 senedir profesyonel olarak futbol oynadığı Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu.

Kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlığını yapan Muniain, kendi isteğiyle bu kararı aldığını açıkladı. Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak." dedi.

Muniain veda videosunda,

Sen hayatımdaki en güzel şeydin,



ama şimdi aşkım



Ayrılmamızın zamanı geldi.

şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Athletic Bilbao dışında forma giymedi

31 yaşındaki hücum oyuncusu Muniain, Athletic Bilbao formasıyla 557 resmi maça çıktı ve 75 gol atıp 70 asist yaptı.