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    Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası'nı aldı

    Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası'nı aldı

    İspanya Kral Kupası final maçında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürdü.
    • AA
    • 18.04.2021 - 04:05
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 04:06
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    Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada baştan sona rakibine üstünlük kuran Barcelona aradığı golleri ikinci yarıda buldu.

    GRİEZMANN BAŞLADI, MESSİ BİTİRDİ

    Katalan takımı, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann (Dk. 60), Hollandalı Frenkie De Jong (Dk. 63) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (Dk. 68 ve Dk. 72) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #1

    BARÇA, 31. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

    Kral Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olan Barcelona, 2 yıl aradan sonra 31. kez bu kupayı kaldırdı.

    Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de tribünden izledi.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #2

    KOEMAN, BARCELONA İLE İLK KUPASINI KAZANDI

    Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ronald Koeman, ilk kupasını kazandı.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #3

    MESSİ, KUPADA 80. MAÇINA ÇIKTI

    Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu kupadaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Arjantinli futbolcu, Telmo Zarra (81), Jose Samitier (69) ve Guillermo Gorostiza'nın (64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #4

    Ayrıca, İspanya'da en çok gol attığı takım, 31 golle Sevilla olan Messi, ikinci sırada bulunan Athletic Bilbao'nun ağları ise 41 maçta toplamda 28 kez havalandırdı.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #5

    MESSİ'NİN SEZON KARNESİ: 31 GOL, 11 ASİST

    Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve 17 yıldır formasını giydiği kulüpte kalıp kalmayacağı belli olmayan Messi, bu sezon oynadığı tüm maçlarda 31 gol atıp, 11 asist kaydetti.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #6

    BİLBAO, 2 HAFTADA 2. FİNALİ KAYBETTİ

    Bu arada Barcelona'nın ardından 23 kez ile Kral Kupası'nı en çok kazanan Athletic Bilbao ise bu kupada iki hafta içinde oynadığı iki final maçını da kaybetti.

    Athletic, Kral Kupası'nın koronavirüsten dolayı geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan'da oynanan finalinde Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #7

    SÜPER KUPA FİNALİNDE BARCELONA'YI YENDİLER

    Her şeye rağmen iyi bir sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi olmuştu.

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #8

    Athletic Bilbao yu 4-0 yenen Barcelona, İspanya Kral Kupası nı aldı #9

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