Atilla Karaoğlan'ın kural hatası yapmasını VAR önledi Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Rennes-Villarreal maçının 90+12. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karaoğlan, bu dakikada Rennes'in attığı golü verirken, VAR'dan gelen uyarı kural hatasının önüne geçti.

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UEFA Avrupa Ligi F Grubu son haftasında oynanan maçta Fransa'nın Rennes takımı, İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maç 3-2 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı karşılaşmada, Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Gerard Moreno, 62. dakikada Ilias Chakkour ve 80. dakikada Dani Parejo attı. 37. dakikada Lorenz Assignon ve 79. dakikada Ludovic Blas'ın golleri ise Rennes'in yenilgisini önleyemedi.

90+12'de ilginç pozisyon

Karaoğlan'ın en az 6 dakika uzatma verdiği maçın 90+12. dakikasında ise oldukça ilginç anlar yaşandı. Rennes'den Enzo Le Fee'nin kullandığı frikikte top direğe çarpıp tekrar Fee'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı bu kez orta olarak rakip ceza sahasına göndermek istedi ancak top savunmadan döndü. Sol kanada açılan topu bu kez Ibrahim Salah Villarreal ceza sahasına ortaladı ve oluşan karambolde Lorenz Assignon filelere gönderdi.

Kimseye temas etmeyen topa ikinci kez dokundu

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan golü verdi ancak VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısıyla Karaoğlan kenara geldi ve pozisyonu tekrar izledi. Ağlara giden bu top, serbest vuruşu kullanan oyuncunun direkten dönen topa kimsenin müdahalesi olmadan tekrar dokunması nedeniyle gol değeri kazanmadı. Karaoğlan, gol kararını iptal etti.

Rennes teknik direktörü de şaşırdı

Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan şöyle konuştu: