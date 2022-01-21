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    Atletic Bilbao, Kral Kupası'nda Barcelona'yı eledi

    İspanya Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 mağlup olan Barcelona elendi.
    • AA
    • 21.01.2022 - 02:32
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    Atletic Bilbao, Kral Kupası'nda Barcelona'yı eledi

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 2. dakikada Iker Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Barcelona yeni transferi Ferran Torres'in 20. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    PEDRİ MAÇI UZATMALARA GÖTÜRDÜ

    Maçın 85. dakikasında Barcelona kalesi önündeki karambolde topu ağlara gönderen Inigo Martinez, Athletic Bilbao'yu bir kez daha öne geçirdi.

    Pedri ile 90+3. dakikada golü bulan Barcelona, maçı uzatmalara götürdü.

    Atletic Bilbao, Kral Kupası nda Barcelona yı eledi #1

    BARÇA, MUİAİN'İN PENALTI GOLÜYLE ELENDİ

    Ev sahibi takım, 106. dakikada Muniain'in penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye taşıyarak, Barcelona'yı kupanın dışında bıraktı.

    Atletic Bilbao, Kral Kupası nda Barcelona yı eledi #2

    Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona, geçen sezon finalde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek son şampiyon olmuştu.

    Kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

    Atletic Bilbao, Kral Kupası nda Barcelona yı eledi #3

    BARCELONA, DEMBELE'Yİ İSTEMİYOR

    Barcelona'ya geldiği 2017 yazından bu yana toplamda 700 gün süren 13 sakatlık geçiren 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele ile Katalan kulübü arasındaki ipler koptu.

    Atletic Bilbao, Kral Kupası nda Barcelona yı eledi #4

    Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, teknik direktör Xavi Hernandez tarafından kadro dışı bırakılan Dembele için "En kısa zamanda kulüpten ayrılmalı." derken, Fransız futbolcuyu sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmamakla suçladı.

    Katalan kulübüne 105 milyon euro karşılığında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından gelen Dembele ise 4 yıldır Barcelona'da suçlamalara maruz kaldığını savunup, sosyal medya hesabından "Şantaja boyun eğmeyeceğim." açıklamasında bulundu.


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