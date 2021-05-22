Atletico Madrid 7 yıl sonra La Liga şampiyonu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun belirleneceği, Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Atletico Madrid, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Valladolid, 18. dakikada Oscar Plano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

CORREA VE SUAREZ'LE ŞAMPİYONLUK GELDİ

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 57. dakikada Angel Correa ve 67. dakikada Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

7 YIL SONRA 11. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti.

67 GOLÜN 21'İ SUAREZ'DEN

38 hafta sonunda 26 galibiyet 8 de beraberlik alan Diego Simeone’nin öğrencileri, sahadan 4 kez de mağlup ayrıldı. Sezon boyunca 67 gol atan Atletico Madrid, yediği 25 golle de sezonun en az gol yiyen ekibi oldu.

Sezon başında Barcelona’dan transfer edilen Luis Suarez ise şampiyonluğun en etkili isimlerindendi. Ligde 21 gol kaydeden Uruguaylı futbolcu, gol krallığı yarışında ise Messi (Barcelona), Moreno (Villareal) ve Benzema’dan (Real Madrid) sonra dördüncü sırada kaldı.

REAL MADRİD İKİNCİ

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo di Stefano Stadı'nda ağırladığı Villarreal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Villarreal'in golünü 20. dakikada Yeremi Pino, Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+2. dakikada Luka Modric kaydetti.

Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

MESSİ 8. KEZ GOL KRALI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.

KÜME DÜŞENLER

LaLiga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti.

Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca (34 puan), Real Valladolid (31 puan) ve Eibar (30 puan) gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

SİMEONE, 2. LİG ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

9 yıldır Atletico Madrid’i çalıştıran Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone, ikinci kez şampiyon olmanın heyecanını yaşadı.

Simeone, göreve başladığı 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırken, bir sonraki sezon İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2013-14 sezonunda La Liga’yı kazanan Arjantinli teknik adam, 2014-15 sezonunda İspanya Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Son olarak 2017-18 sezonunda Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Simeone, aynı zamanda UEFA Süper Kupası’nı ikinci kez elde etti.