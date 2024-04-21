Atletico Madrid, Alaves'e iki golle boyun eğdi Atletico Madrid, LaLiga'nın 32. haftasında deplasmanda Alaves'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

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İspanya LaLiga'nın 32. hafta mücadelesinde Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid 2-0'lık skorla kaybetti.

Alaves'e galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Carlos Benavidez ve 90+2'de Luis Rioja kaydetti.

Alaves, 3 maç sonra galip geldi

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Alaves, puanını 35 yaptı. Atletico Madrid ise 61 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Alaves, kendi evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.