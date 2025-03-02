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Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu tek golle geçti

Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu tek golle geçti Atletico Madrid, La Liga'nın 26. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.