Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu tek golle geçti

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Julian Alvarez attı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Bu sonuçla puanını 56 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Getafe deplasmanına gidecek.
48 puanda kalan Athletic Bilbao ise Mallorca'yı konuk edecek.
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