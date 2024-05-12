Atletico Madrid, Celta Vigo engelini tek golle aştı

İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahib takım Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 84. dakikada Rodrigo de Paul kaydetti.
Celta Vigo forması giyen Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Jailson Marques, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Atletico Madrid, puan farkını 8'e çıkardı
Son 3 maçını kazanan Atletico Madrid, puanını 70'e yükseltti ve 3 maç kala 5. sıradaki Athletic Bilbao ile puan farkını 8'e çıkarıp Şampiyonlar Ligi biletini neredeyse cebine koydu.
Celta Vigo, 34 puanda kaldı
Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Celta Vigo, 34 puanda kaldı ve küme düşme tehditini üzerinden atamadı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Celta Vigo ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış