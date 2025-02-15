Atletico Madrid, Celta Vigo karşısında iki puan bıraktı

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İspanya LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Celta Vigo karşı karşya geldi.

Metropolitano'daki kritik müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ATLETICO, 10 KİŞİ KALDI

Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 7. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçın hemen başlangıcında 10 kişi kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Celta Vigo, Iago Aspas'ın 68. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi Atletico Madrid, 81. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

ATLETICO, FIRSAT TEPTİ

Real Madrid'in Osasuna ile berabere kaldığı haftada liderlik fırsatını tepen Atletico Madrid, bu beraberlikle birlikte 50 puana yükseldi. Celta Vigo, ligdeki puanını 29 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celta Vigo, sahasında Osasuna'yu ağırlayacak.