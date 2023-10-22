Atletico Madrid, Celta Vigo'yu rahat geçti

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İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 3-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tüm golleri 29, 64 ve 70. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.
Çağlar Söyüncü geri döndü
Konuk ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 2 ay aradan sonra karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 6 puanda kalarak son sıralara demir attı.
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