Atletico Madrid de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi macerası başlamadan bitti. İngiliz kulüplerinin çekilmesinin ardından ligin sonu görünmüştü.

Organizsayonun askıya alınmasının ardından kulüpler bir bir çekildiklerini açıklıyor.

INTER VE ATLETICO DA AYRILDI

İspanyol kulübü olan Atletico Madrid de organizasyondan çekildiğini açıkladı.

Madird'den çok kısa bir süre sonra da Inter de çekildiğini belirtti.

4 TAKIM KALDI

2 takımın da çekilmesiyle organizasyonun içinde Real Madrid, Milan, Barcelona ve Juventus kaldı.