Atletico Madrid, Dybala'yı istiyor

Atletico Madrid, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Juventus'tan sezon sonunda ayrılacağı açıklanan ve şimdiden transferin gözdesi olan Paulo Dybala için Atletico Madrid devrede.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; yeni sezonda bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisi, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı planlıyor.





SIMEONE DA DEVREDE

Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin vatandaşını ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

ATLETICO'YA SICAK BAKIYOR

Dybala'nın da geçmişte de kendisini transfer etmek isteyen İspanyol temsilcisine sıcak baktığı ve Diego Simeone'nin idaresi altında oynamaya istekli olduğu vurgulandı.

RAKİPLER PSG VE INTER

Öte yandan Atletico Madrid'in, Dybala transferinde işinin hiç kolay olmadığı hatırlatıldı. Arjantinli yıldızın peşinde PSG ve Inter gibi önemli ekiplerin de olduğu kaydedildi.

Özellikle İtalyan ekibi Inter'in, Lautaro Martinez'i satması durumunda, Dybala için ısrarcı olacağı ifade edildi.



