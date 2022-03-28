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    Atletico Madrid, Dybala'yı istiyor

    Atletico Madrid, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:44
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    Atletico Madrid, Dybala'yı istiyor

    Juventus'tan sezon sonunda ayrılacağı açıklanan ve şimdiden transferin gözdesi olan Paulo Dybala için Atletico Madrid devrede.

    Mundo Deportivo'nun haberine göre; yeni sezonda bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisi, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

    Atletico Madrid, Dybala yı istiyor #1

    SIMEONE DA DEVREDE

    Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin vatandaşını ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

    ATLETICO'YA SICAK BAKIYOR

    Dybala'nın da geçmişte de kendisini transfer etmek isteyen İspanyol temsilcisine sıcak baktığı ve Diego Simeone'nin idaresi altında oynamaya istekli olduğu vurgulandı.

    RAKİPLER PSG VE INTER

    Öte yandan Atletico Madrid'in, Dybala transferinde işinin hiç kolay olmadığı hatırlatıldı. Arjantinli yıldızın peşinde PSG ve Inter gibi önemli ekiplerin de olduğu kaydedildi.

    Özellikle İtalyan ekibi Inter'in, Lautaro Martinez'i satması durumunda, Dybala için ısrarcı olacağı ifade edildi.

    Atletico Madrid, Dybala yı istiyor #2


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