Atletico Madrid, Espanyol engelini aşamadı

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İspanya LaLiga'nın 29. hafta mücadelesinde Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Konuk ekip Atletico Madrid'in golü 38. dakikada Cesar Azpilicueta'dan gelirken ev sahibi Espanyol'un golünü 71. dakikada penaltıdan Javier Puado kaydetti.

ATLETICO MADRID'İN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Espanyol, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamamış olurken Atletico Madrid de son üç maçından sadece 1 puan toplayabildi.

Maçın ardından Atletico Madrid, puanını 57'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.