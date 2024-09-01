Atletico Madrid, galibiyeti 90'da aldı Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi

La Liga 4. hafta maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Madrid'in golü 90. dakikada Angel Correa'dan geldi.

ATLETİCO MADRİD 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Bilbao ise 2. kez mağlup oldu.

Galibiyetin ardından Simeone'nin öğrencileri 8 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile oynayacak. Bilbao ise Las Palmas deplasmanına gidecek.