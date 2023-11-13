Atletico Madrid geriye düştüğü maçta Villarreal'i mağlup etti Atletico Madrid, La Liga'nın 13. haftasında konuk ettiği Villarreal'i geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etmeyi başardı.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanyı başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Gerard Moreno ile öne geçen Villareal skoru koruyamadı.

Atletico Madrid, 45+1'de Axel Witsel'in golüyle beraberliği yakalarken 80'de sahne alan Antoine Griezmann takımını öne geçirdi.

Samuel Lino, 85'te attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Çağlar Söyüncü son dakikalarda oyuna girdi

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü müsabakanın 89. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten Atletico Madrid milli aranın ardından Mallorca'yı, 12 puanda kalan Villarreal ise Osasuna'yı konuk edecek.