Atletico Madrid, Getafe'yi tek golle yıktı

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İspanya LaLiga'nın 17. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Atletico Madrid oldu.

GALİBİYET GOLÜNÜ SORLOTH ATTI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

45. dakikada oyuna giren Alexander Sörloth bu sezonki 7. golüne imza attı.

ATLETICO, 11'DE 11 YAPTI

Atletico Madrid, çıktığı son 11 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte puanı 38'e yükselten Atletico Madrid, zirve yarışında Real Madrid'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Getafe ise 16 puanda kaldı.

ATLETICO, BARCELONA'YA KONUK OLACAK

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda lider Barcelona ile karşılaşırken, Getafe sahasında Mallorca'yı konuk edecek.